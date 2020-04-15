بسبب تمديد قرار التعبئة العامة من قبل مجلس الوزراء حتى 26 نيسان 2020 واحتمال تمديده مجددا، طلب وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ من مدير عام وزارة التربية ​فادي يرق​ إعداد اقتراح بخصوص إكمال ​العام الدراسي​ لكافة المراحل التعليمية وإجراء ​الامتحانات الرسمية​ انطلاقا من منتصف أيار حتى منتصف كانون الأول، على ان يلحظ الإقتراح انتهاء التعبئة في بداية كل شهر ومنتصفه مع تفصيل الإجراءات المرافقة لكل سيناريو، طالباً إرسال الإقتراح يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 نيسان 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب يطلب اعداد سيناريوهات للامتحانات الرسمية بسبب التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.