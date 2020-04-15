الحرة: طائرات تركية تقصف مواقع بمحافظة السليمانية وأخرى بمحافظة أربيل في العراق

أفادت قناة "الحرة" بأن "طائرات تركية قصفت مواقع بمحافظة السليمانية وأخرى بمحافظة أربيل في ​العراق​".

وفي 7 تشرين الأول من العام الماضي شن الجيش التركي، سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، التي أفادت عن مقتل 12 شخصا، وصفتهم بـ"الإرهابيين الانفصاليين".

ويخوض هذا الحزب صراعاً مسلحاً دامياً ضد السلطات التركية منذ 1984. وتنفذ أنقرة بانتظام غارات على قواعده الخلفية في شمال العراق.