وهاب: الحكومة تحاول تقحيط أوساخ الحكومات السابقة وعمليات تزوير العائلات الفقيرة

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "​الحكومة​ و​وزارة الشؤون الإجتماعية​ تحاولان تقحيط أوساخ الحكومات السابقة وعمليات تزوير العائلات الفقيرة، لانه بالنسبة للحكومات السابقة من يستحق المساعدة صاحب الولاء السياسي وليس الفقير".

وكان وزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي المشرفيه قد رد، في بيان، على على البيانات والتغريدات المتتالية الصادرة عن نوّاب حاليين ووزراء سابقين حول موضوع تأجيل المساعدات الإجتماعية المنوي توزيعها على العائلات الأكثر حاجة، لافتاً إلى أنه "اتخذت قراراً بعدم الدخول في سجالات مع أحد، وأنّ أفضل طريقة للردّ على الأضاليل والشائعات هي عدم الرد، وعقدت مؤتمراً صحافياً لأكثر من نصف ساعة من الوقت ولم أقم بتسمية أيّ جهة أو الإشارة إلى أيّ هجوم تعرّضت له في الفترة السابقة".

وأضاف: "إلا أن وقاحة البعض تخطّت المعقول، فطالعنا أحدهم بكلام عن العفّة والطهارة، واتهمنا بالتسييس والكيدية وبإعداد اللوائح الإنتخابية، وقبله قيل الكثير من الشعارات والعبارات عن الحرص على المساواة وعدم الإستنسابية، فهؤلاء أدانوا نفسهم بنفسهم، ولربما نسوا أو تناسوا أن اللوائح لوائحهم والأسماء أسماء وضعت خلال توليهم لهذه الوزارة وغيرها من الوزارات".

وأشار إلى أننا "جئنا إلى هذه الحكومة لنصلح ما اقترفت أيديهم من أخطاء وأفعال أوصلتنا وأوصلت اللبنانيين إلى ما نحن عليه، علّهم يدعونا نعمل بالإمكانات المحدودة المتاحة، وبالفتات الذي أبقوه لنا، علّنا نستطيع تحقيق الخلاص لهذا الشّعب وللوطن وأن نعبر به إلى برّ الآمان".