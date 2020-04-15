وفاة شاب في مجدليا زغرتا بعد سقوطه من الطبقة الخامسة

سقط (م.ح.م.) مواليد بلدة الحصة في محافظة عكار، ويبلغ من العمر 17 عاما ، من الطبقة الخامسة من مبنى قيد الإنجاز في بلدة مجدليا في ​قضاء زغرتا​، وفارق الحياة فورا.

وعملت عناصر من "​الدفاع المدني​" على نقل الجثة الى مستشفى سيدة زغرتا، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.