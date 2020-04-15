وفاة شاب في مجدليا زغرتا بعد سقوطه من الطبقة الخامسة

سقط (م.ح.م.) مواليد بلدة الحصة في محافظة عكار، ويبلغ من العمر 17 عاما ، من الطبقة الخامسة من مبنى قيد الإنجاز في بلدة مجدليا في قضاء زغرتا، وفارق الحياة فورا.
وعملت عناصر من "الدفاع المدني" على نقل الجثة الى مستشفى سيدة زغرتا، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.
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