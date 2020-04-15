تسوية النزاع القضائي بين "بنك ميد" وشركة "IMMS"

توصلت" شركة" IMMS " لتجارة ​النفط​ و​بنك البحر المتوسط​ اللبناني "​بنك ميد​" إلى تسوية مقبولة للطرفين، بعد فترة من الخلافات والمفاوضات .

وأعرب مؤسس الشركة مورتازا لاخاني "عن سعادته للتوصل إلى حل حيث يمكن للطرفين المضي قدما وديا، لا سيما في ظل المناخ الحالي".ولم يتم الكشف عن ​تفاصيل​ التسوية.

وكانت "​رويترز​" أظهرت وثائق عن "إقامة الشركة ​دعوى قضائية​ بحق البنك في ولاية ​نيويورك​ الأميركية لعدم رد وديعة بمليار ​دولار​ حين طلبتها، وهو ما نفته إدارة المصرف".