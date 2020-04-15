توصلت" شركة" IMMS " لتجارة النفط وبنك البحر المتوسط اللبناني "بنك ميد" إلى تسوية مقبولة للطرفين، بعد فترة من الخلافات والمفاوضات .
وأعرب مؤسس الشركة مورتازا لاخاني "عن سعادته للتوصل إلى حل حيث يمكن للطرفين المضي قدما وديا، لا سيما في ظل المناخ الحالي".ولم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية.
وكانت "رويترز" أظهرت وثائق عن "إقامة الشركة دعوى قضائية بحق البنك في ولاية نيويورك الأميركية لعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها، وهو ما نفته إدارة المصرف".
كانت هذه تفاصيل خبر تسوية النزاع القضائي بين "بنك ميد" وشركة "IMMS" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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