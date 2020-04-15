قادة "آسيان" يتعهدون بالمحافظة على إمدادات المواد الغذائية والطبية بظل كورونا

تعهّد قادة دول ​جنوب شرق آسيا​، بإبقاء طرق التجارة مفتوحة أمام التجارة والاستثمار وغيرها، للمحافظة على إمدادات المواد الغذائية وتخزين المعدّات الطبية، محذّرين من الكلفة الاقتصادية ل​فيروس كورونا​ المستجد. بظل كورونا

واتفّق القادة، خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "​آسيان​" الذي ترأسته ​فيتنام​، على تقاسم الموارد والعمل لوضع حد للأضرار الناجمة عن "​كوفيد 19​" التي طالت حتى الآن اقتصادات المنطقة.

كما أعربوا عن التزامهم بأخذ ضمان الأمن الغذائي في الحسبان، متعهدين كذلك بالتعاون لضمان الحصول على إمدادات مناسبة ومعدّات وقاية شخصية ومعدات لتشخيص المرض واستخدام المخازن الاحتياطية لدعم احتياجات الدول الأعضاء في آسيان في حالات الطوارئ المرتبطة بالصحّة العامة.