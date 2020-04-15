الداخلية المصرية: الخلية الإرهابية خططت لشن هجمات تزامنا مع الأعياد المسيحية

أفادت ​وزارة الداخلية المصرية​ عن العثور على 10 قطع سلاح وكميات ضخمة من الذخائر مع خلية الأميرية في ​القاهرة​، مؤكدة القضاء على الخلية الإرهابية التي تتكون من 7 عناصر.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن "الخلية الإرهابية خططت لشن هجمات تزامنا مع الأعياد ​المسيحية​".

وكانت مصادر لقناة "العربية" قد أفادت بأن "أعضاء الخلية الإرهابية في مصر جمعوا معلومات عن كنائس بمنطقة الأميرية بالقاهرة"، مؤكدة ان " أعضاء خلية الأميرية امتلكوا أسلحة آلية وتلقوا التعليمات من الخارج".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية" عن وقوع تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بحي الأميرية في القاهرة، متحدثة عن إحباط مخطط لاستهداف قوات الشرطة التي تؤمن البلاد أثناء حظر التجول في مصر، ناقلة معلومات عن أن الخلايا الإرهابية خططت لمهاجمة قوات الأمن والأقباط.

من جانبها، أفادت مصادر قناة "الجزيرة" بأن الأمن المصري يدفع بتعزيزات أمنية كبيرة لمنطقة الأميرية بالقاهرة مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين، متحدثة عن طع الكهرباء في منطقة الأميرية في ظل استمرار الاشتباكات.