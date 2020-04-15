العربية: أعضاء الخلية الإرهابية بمصر جمعوا معلومات عن كنائس بمنطقة الأميرية بالقاهرة

أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن "أعضاء الخلية الإرهابية في مصر جمعوا معلومات عن كنائس بمنطقة الأميرية ب​القاهرة​"، مؤكدة ان " أعضاء خلية الأميرية امتلكوا أسلحة آلية وتلقوا التعليمات من الخارج".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية" عن وقوع تبادل ​إطلاق نار​ بين ​قوات الأمن​ وعناصر إرهابية بحي الأميرية في القاهرة، متحدثة عن إحباط مخطط لاستهداف قوات الشرطة التي تؤمن البلاد أثناء ​حظر التجول​ في مصر، ناقلة معلومات عن أن الخلايا الإرهابية خططت لمهاجمة قوات الأمن و​الأقباط​.

من جانبها، أفادت مصادر قناة "الجزيرة" بأن ​الأمن المصري​ يدفع بتعزيزات أمنية كبيرة لمنطقة الأميرية بالقاهرة مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين، متحدثة عن طع ​الكهرباء​ في منطقة الأميرية في ظل استمرار الاشتباكات.