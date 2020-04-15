حاكم ريو دي جانيرو يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسن ويتزل، إصابته بفيروس كورونا، ليصبح تاسع مسؤول في هيئات السلطة المحلية تلحقه العدوى.
وأشار ويتزل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "كان يشعر بالحمى والالتهاب في الحلق وفقدان حاسة الذوق منذ يوم الجمعة الماضي، وطلب إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا وكانت نتيجة التحاليل إيجابية".
كما أكد على أنه "في حالة جيدة وسيواصل العمل من مقره في قصر لارانهيراس، مع التقيد بالتوصيات الطبية"، مشدداً على أهمية الالتزام بالعزل الصحي، حيث طلب من الجميع البقاء مجدداً في المنازل، لأن المرض يتسم بسرعة الانتقال من شخص لآخر ويمكن أن يصيب أيا كان".
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