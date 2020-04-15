مسؤول إيراني: الإصابات بكورونا سلكت منحى تنازلي في 16 محافظة

أشار وكيل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران ايرج حريرجي، إلى أن "الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سلكت منحى تنازلي في 16 محافظة في البلاد".
وأكد حريرجي أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في 25 بالمئة من محافظات البلاد يتراوح بين 0 و10 اشخاص، وفي 25 بالمئة أخرى بين 10 و20 شخصاً.
كما شدد على "انخفاض عدد الوفيات اليومية الناجمة عن انتشار الفيروس في إيران لأول مرة إلى أقل من 100 شخص"، لافتاً إلى أن "استمرار هذا النجاح، يعتمد على تعاون المواطنين في التباعد الاجتماعي، وتجنب التنقل غير الضروري".
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