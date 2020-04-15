شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تنعى شهيد الواجب محمد الحوفى: رجال الشرطة أبطال والان مع تفاصيل الخبر

نعي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم جموع الوفديين، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي لقي ربه أثناء تأدية الواجب في مواجهة الإرهاب الغاشم، خلال اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وتقدم رئيس الوفد بخالص العزاء لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولأسرة الشهيد البطل، مثمنا بسالة رجال الشرطة وتضحياتهم بكل غالٍ ونفيس من أجل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

كما نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفى، وأعرب عن بالغ التعازى للقيادة السياسية، وأسرة شهيد الواجب، ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى.

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وقال عصام خليل، إن رجال الأمن الساهرون على سلامة الوطن دومآ يضربون أروع الأمثلة فى الجسارة والتضحية للوصول إلى الهدف المنشود ودحر الإرهاب الأسود.

وأضاف رئيس "المصريين الأحرار"، أن رجالة الأمن أدوا ملحمة معهودة حتى قضوا على الخلية الإرهابية لتكون رسالة دامغة أن مصر دولة أبية وقوية.

وأكد أن مصر ستظل مقبرة لأعداء الوطن، لأن أبنائها رجال أشداء ساهرون من جيش وشرطة وكافة الأجهزة المعنية وقادرون على حفظ واستقرار البلاد.

وأشار إلى أن مصر دولة قادرة على التحرك باتجاهات عديدة في آن واحد ، تواجه فيروسات وتحفظ أمنها وسلامة أبنائها بالداخل والخارج.