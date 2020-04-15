شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الهادى القصبى: حادث الأميرية يؤكد أن الدولة تخوض حربًا غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن حادث تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وخلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تخوض حربا غير عادية، ففى الوقت الذى تواجه الدولة بكل مؤسساتها أزمة فيروس كورونا، تتصدى للإرهاب والعناصر الإرهابية التى يخيل لها أن هذه الأزمة قد تكون مخرجا لهم لممارسة أفعالهم الإجرامية ولكن يقظة رجال الشرطة البواسل كانت لهم بالمرصاد، فى الوقت الذى تواصل الدولة أيضا التصدي للتعديات على الأملاك.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التصدى للعناصر الإرهابية وكشف مخططاتهم الإرهابية خطوة استباقية ونجاح يُضاف لرصيد قوات الشرطة العظيمة، ورسالة طمأنة المواطنين بأن الدولة المصرية أصبحت دولة مؤسسات، وأن الدولة قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، وذلك من خلال قيادة رشيدة وواعية، وأنه مها كان هناك أحداث ستظل مؤسسات الدولة على يقظة تامة بمجريات الأمور، ولن تسمح لأحد بممارسة التخريب والعنف.

وأشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة البواسل، والقوات المسلحة، من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن الدولة المصرية تفرض سيادتها على الحدود الداخلية والخاريجة، فى الوقت الذى تواصل دورها فى حفظ الأمن والاستقرار وإعلاء قيمة المواطنين.