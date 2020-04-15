شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى: حادث الأميرية محاولة يائسة من العناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل العميرى، إن حادث الأميرية أكد أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب فى الوقت الذى تحافظ على المواطنين فى انتشار فيروس كورونا، كما أنها تواصل عمليات إنشاء المشروعات القومية والبناء والتنمية والاستقرار ، وهذا يعنى أن هناك مؤسسات قائمة، متابعا:" كل ما تقوم به العناصر الإرهابية حلاوة روح ومحاولة يائسة من الجماعات المارقة".

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وأشاد العميرى، بالجهود التى تبذلها قوات الشرطة فى السنوات الأخيرة، والتضحيات التى يبذلونها من أجل حماية وحفظ واستقرار البلاد، خلال السنوات الأخيرة استطاع رجال الشرطة أن يسطروا اسمائهم بحروف من نور فى صفحات التاريخ، وذلك من خلال التضحيات وأنهم يحملون أرواحهم على أيديهم من أجل رفعة وحماية الوطن.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن العناصر الإرهابية تخيلت أن الأحداث الجارية وانشغال الدولة مع أزمة فيروس كورونا قد يكون بيئة خصبة لهم لممارسة أعمالهم ولكن فى حقيقة الأمر الدولة بجميع مؤسساتها على يقظة تامة لما يجرى من أحداث وهناك متابعة فى كل ملف على حدى، وهذا لن يأتي من فراغ ولكنه نتيجة جهد وتعب بُذل على مدار السنوات السابقة، موجها التحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات.