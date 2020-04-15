شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الشهيد البطل محمد الحوفى.. وتؤكد اعتزازها بدور الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشهيد البطل محمد الحوفى، الذي استشهد الليلة فى تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة بمنطقة الأميرية.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل ابلاجتماعى "فيسبوك": :ونحن إذ نعزى رجال الشرطة وأنفسنا في هذا المصاب، نؤكد اعتزازنا بدورهم الباسل فى التصدى بكل شجاعة لهذا الإرهاب؛ دفاعاً عن الوطن وكرامته".

وكانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية قد نجحت في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد الرائد محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.

وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.

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وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.

وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية.