الحسيمة..تأكيد إصابة طفلين بفيروس كورونا المستجد

أكدت نتائج التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، في الحسيمة، إصابة طفلين شقيقين، بوباء كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في الإقليم إلى 13 حالة.

وكشفت مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الطفلين لا يتجاوز عمرهما 11 عاما، وحالتهما مستقرة، ويخضعان للعلاج بمستشفى إمزورن، وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، لعلاج المصابين بالجائجة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطفلين التقطا العدوى من والديهما المريضين، اللذان يخضعان للعلاج حاليا في مستشفى إمزورن.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ وصول الفيروس إلى المغرب إلى 1888 إصابة في حين تم استبعاد 669 حالة.