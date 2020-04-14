بني ملال تنتصر على الفيروس.. آخر المصابين بكورونا يتعافى ويغادر المستشفى – فيديو

غادر آخر المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، الجناح الخاص لكوفيد-19 بالمستشفى الجهوي لبني ملال، بعدما أكدت التحاليل المخبرية تعافيهم بشكل كامل من فيروس كورونا.

وكشفت فاطمة إحدى المتماثلات للشفاء لـ”اليوم24″ أنها قضت 18 يوما داخل المستشفى، قبل أن تتعافى بشكل كل بعد إجراء تحليلتين مخبريتين لها، مطالبة المواطنين للبقاء في منازلهم.

من جهته أكد بوجمعة، أن أطر المستشفى تعاملت معه بشكل جيد، طيلة فترة تواجده في المستشفى وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، وكانت تراقب صحته بشكل دوري.