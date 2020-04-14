16 إصابة بكورونا في الضفة والقدس ترفع الحصيلة إلى 329

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينيّة في رام الله، إبراهيم ملحم، أن الضفة الغربية المحتلة والقدس وغزّة معًا، سجّلوا في حصيلة يوم الثلاثاء 16 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 329.

وكان من بين الإصابات 288 حالة في الضفة الغربيّة وغزّة، و41 حالة مؤكدة في القدس المحتلة، أبلغت عنها مصادر محليّة، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات بين المواطنين في العاصمة المحتلة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 329 إصابة، فيما سجلت 62 حالة تعافٍ، وحالتا وفاة.

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وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أن 5 إصابات سجلت في العيزرية، و3 إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى إصابتين جديدتين بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، و3 إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غربي رام الله سجلت مساء اليوم، وإصابة واحدة في مدينة جنين.

ونوه ملحم إلى أن الإصابات الـ288 تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ41 إصابة في القدس المحتلة.