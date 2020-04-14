شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 125 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1888 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، محمد اليوبي، إنَّ الوزارة لم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر العدد الإجمالي عند 126 حالة وفاة، فيما سُجِّل تعافي 14 حالة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 217 حالة.

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