محلي عدن والمجلس الإنتقالي يناقشان آخر الإستعدادات لمواجهة كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

ناقشت السلطة المحلية في العاصمة عدن، مع قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، آخر الاستعدادات لمجابهة فيروس كورونا.



وفي الاجتماع الذي عقد في قاعة الاستثمار بمكتب المحافظ، برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، أحمد سالمين، محافظ العاصمة عدن، جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمراكز العزل الصحي الرئيسية الخاصة بحالات فايروس كورونا، وأوضاع المستشفيات والمجمعات الصحية الأخرى .

ووقف المجتمعون على مستوى الترتيبات التي تم إنجازها في مركز العزل الصحي بمستشفى الأمل في البريقة وتحديد الاحتياجات المتبقية لاستكمالها وسرعة تجهيزها بحيث يتمكن من استقبال أي حالة إصابة أو يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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كما بحث الاجتماع آخر الترتيبات بمراكز العزل الصحي في مديريات العاصمة عدن وماتم إنجازه حتى الآن ومستوى الصعوبات التي تواجهة مكاتب الصحة في هذا الإطار.

وفي الختام جدد المجتمعون الدعوة لقيادة وزارة الصحة العامة والسكان لسرعة إمداد مركز الحجر الرئيسي في مستشفى الأمل بالبريقة وباقي مراكز العزل الأولي في المديريات، وكذا المستشفيات العامة والمجمعات الصحية، بالمستلزمات الطبية والصحية والوقائية والأجهزة والمعدات الضرورية حتى تتمكن من إداء دورها الإيجابي في خدمة المواطن علئ أكمل وجه.

حضر الاجتماع الدكتور جمال خدابخش، مدير عام مكتب الصحة بعدن والدكتور سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية، رئيس لجنة مجابهة كورونا التابعة المجلس الانتقالي، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء ومدراء المديريات الصحية والمستشفيات المركزية