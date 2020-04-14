شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ المهرة يناقش إحتياجات منطقة مشقارر بمديرية شحن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 ناقش محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الثلاثاء، مع وجهاء وأعيان منطقة مشقارر بمديرية شحن، إحتياجات المنطقة من المشاريع التنموية والخدمية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

ووجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد سالم العبودي بدراسة المشاريع المقدمة من أبناء المنطقة وتنفيذ عدداً منها حسب احتياجات المواطنين.

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