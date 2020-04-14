شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة للبطل المصري محمد الحوفى شهيد الإرهاب في الأميرية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 نجحت قوات مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية المصرية في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

Advertisements وأفادت المعلومات الأولية بأن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية المصرية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر. وتم تداول صورة للشهيد البطل الرائد محمد الحوفي ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد في تبادل إطلاق النار التي شهدتها منطقة الأميرية في الساعات الأخيرة بين قوات مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية وعناصر إرهابية.

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