- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل رسمياً ما يزيد على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
سجلت فرنسا رسمياً ما يزيد على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
وارتفع معدل الزيادة في الوفيات في فرنسا قليلاً مرة أخرى بعدما ظل مستقرا لأيام. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي، مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا، الإثنين، إلى 11 مايو/أيار تؤتي ثمارها في احتواء المرض.
وسجلت فرنسا، الثلاثاء، 5497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 103573، في حين سجلت 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 15529.
وقال جيروم سالومون، مدير هيئة الصحة العامة، في مؤتمر صحفي، إن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا، ارتفع 5% في غضون يوم، ليصل الإجمالي إلى 15729 مقابل زيادة بنسبة 4% يومي الإثنين والأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل رسمياً ما يزيد على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.