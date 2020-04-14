شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابط وتصفية مجموعة إرهابية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مصادر أمنية مصرية، وفقاً لما بثه التليفزيون المصري الرسمي، أن تبادلاً لإطلاق النار وقع خلال مداهمة قوات الأمن المصري للوكر الإرهابي، أسفر عن مصرع عناصر المجموعة الإرهابية.
وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا، أوضحت فيه أن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قرر إجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، مشيرة إلى أن فريقاً من نيابة أمن الدولة العليا المصرية انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني المصري وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد ضابط وتصفية مجموعة إرهابية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.