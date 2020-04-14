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استشهاد ضابط وتصفية مجموعة إرهابية بالقاهرة

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تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بالشرطة المصرية اليوم، من القضاء على مجموعة إرهابية اتخذت من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة وكرًا لها.

وأوضحت مصادر أمنية مصرية، وفقاً لما بثه التليفزيون المصري الرسمي، أن تبادلاً لإطلاق النار وقع خلال مداهمة قوات الأمن المصري للوكر الإرهابي، أسفر عن مصرع عناصر المجموعة الإرهابية.

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا، أوضحت فيه أن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قرر إجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، مشيرة إلى أن فريقاً من نيابة أمن الدولة العليا المصرية انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني المصري وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

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