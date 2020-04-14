روسيا تدافع عن الصين في مواجهة مطالبات بالتعويض عن أضرار كورونا



دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الصين، حليفة بلاده في مواجهة مطالبات الغرب بأن تدفع بكين

تعويضات عمّا وقع من أضرار جراء جائحة كورونا المستجد.

وصرح لافروف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو بأن مثل هذه المطالب "غير مقبولة على الإطلاق... يقف شعر رأسي عندما أسمع شيئاً كهذا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيروس كورونا المستجد بأنه "الفيروس الصيني" وهدّد بسحب تمويل بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي وصفها بأنها "متمركزة حول الصين".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين أثاروا فكرة المطالبة بالحصول على تعويضات من الصين.

وحذر لافروف من استغلال الأزمة لأغراض سياسية، قائلاً إنه يتعين على الدول أن تتعاون لتحقيق الصالح العام، وقال "إنها كارثة تؤثر على الجميع ولا يمكننا مكافحتها إلا معاً".

ودافع لافروف عن استجابة منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء واصفاً إياها بالـ "فعالة"، قائلاً إن المنظمة بذلت جهوداً كافية لمكافحة الوباء.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء دول من جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق أنه يجب أن يكون هناك تعاون أوثق في خضم الأزمة.

وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لمساعدة الدول الأخرى التي تحتاج إلى المعاونة .

وسجلت روسيا حتى اليوم ما إجماليه 21 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 170 حالة وفاة على الأقل.

