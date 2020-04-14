مقتل ضابط مصري وإصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين



أعلنت وسائل إعلام مصرية عن مقتلضابط شرطة الثلاثاء، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن في تبادللإطلاق النار مع مسلحين يشتبه في كونهم متشددين في حي الأميريةبشمال شرق القاهرة.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن النائب أمر بإجراء تحقيقعاجل "في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية، وقد انتقلفريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عناستشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذاتالقطاع".

وبثت محطتا تلفزيون محليتان لقطات حية لتبادل إطلاق النار فيالأميرية.

وقالت المحطتان ومصدران أمنيان، لـ "رويترز"، إنالمسلحين قُتلوا.

وقال أحد المصدرين "التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهمكانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية".وأضاف أنه تم العثور على متفجرات وأسلحة بحوزة المشتبه بهم.

وخلال المواجهة الأمنية في منطقة الأميرية دعت قوات الأمن دعتالسكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت والابتعاد عنالنوافذ.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية، ولم يتوفرالمزيد من المعلومات حتى الآن.



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