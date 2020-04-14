أوروبا على موعد مع أولى محاولات كسر العزل المفروض بسبب كوفيد-19

بدأت النمسا الخروج من حالة الإغلاق غداة قيام إسبانيا بذلك، مع إعادة افتتاح حذر للمحال التجارية الصغيرة والحدائق العامة، نتيجة تباطؤ تفشي وباء كوفيد-19 في أوروبا وفي نيويورك كذلك.

ويرغب هذا البلد، الذي كان من بين أول دول الاتحاد الأوروبي التي دعت سكانها لالتزام منازلهم، بأن يكون في طليعة كسر العزل، مع استئناف النشاط في المتاجر غير الضرورية.

تقول أنيتا كاكاك (75 عام) وهي متقاعدة خرجت للتمتع بالشمس بالقرب من محطة قطار ويستبانهوف في فيينا "إني سعيدة لتمكني من الخروج وشراء الزهور من جديد".

وأعرب فاتح ألتون، الذي يدير متجراً صغيراً لتصليح الهواتف المحمولة، عن سعادته بإعادة فتح متجره "لقد خسرت من 5 إلى 6 آلاف يورو، واضطررت إلى تسريح موظفي الوحيد".

وسجل في النمسا أقل من 400 حالة وفاة بوباء كوفيد-19، مقابل عدد سكان يبلغ 9 ملايين نسمة، يماثل عدد سكان مدينة نيويورك وحدها.

وتنوي العديد من البلدان الآن أن تحذو حذوها في الأسابيع المقبلة.

في فرنسا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد الحجر وإعادة فتح تدريجية لدور الحضانة والمدارس في 11 أيار/مايو، في فرنسا، أحد اكثر البلدان تضررا من الوباء (15 ألف حالة وفاة)التي اتخذت هذا الإجراء.

وفي الولايات المتحدة، قال حاكم نيويورك اندرو كومو "لقد مر الأسوأ" في المدينة، فيما اشار الرئيس دونالد ترامب إلى "استقرار" في منحى الوباء، وقال كومو "نحن في طور السيطرة على تفشي" الفيروس، مضيفاً أن استئناف الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن يتم "بعناية وبطء وذكاء".

وحثّ كومو سكان نيويورك على الاستمرار في اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، قائلاً إن "يومين أو ثلاثة أيام من السلوك المتهور" يمكن أن تعيد الحرب ضد الوباء لنقطة البداية.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، حيث يحصد الوباء يوميا حياة نحو 1500 شخص، فإن قرار "اعادة فتح" الاقتصاد سيكون "الأكثر أهمية في حياتي" حسبما أقر ترامب.

وقدر مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الاوبئة أنتوني فواتشي أن الاقتصاد قد يتعافى تدريجيًا في أيار/مايو بفضل بداية التحسن في المؤشرات الرئيسية لإنتشار الوباء.

وقررت إسبانيا، التي تضررت بشدة مع تسجيل 18 ألف حالة وفاة واقتصاد خانق، السماح للعمال، تحت شروط صارمة، بالعودة إلى المصانع ومواقع البناء، بعد أسبوعين من "سبات" جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.

وفي محاولة لإنعاش اقتصاد هش وتجنبا لحدوث عدوى، قامت الشرطة ومتطوعون بتوزيع عشرة ملايين قناع في المترو ومحطات القطار.

في إيطاليا، التي تشهد إغلاقاً شبه عام منذ نحو شهر وسجلت 20 ألف حالة وفاة، يُصرح لبعض المؤسسات مثل المكتبات ومراكز غسيل الملابس باستئناف نشاطها الثلاثاء في بعض المناطق.

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من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين بأن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في آذار/مارس 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي "ببطء".

وأقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف بأن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور كوفيد-19 وانتشاره ستستمر".

وتابع "في نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل".

ويبدو أن العودة إلى العمل، التي تسير بشكل جيد في الصين بعد رفع تدابير الاحتواء، بعيدة كل البعد عن جدول أعمال العديد من البلدان.

ففي الهند، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1,3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 أيار/مايو.

وفي المملكة المتحدة، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب عن بوريس جونسون مؤقتاً في رأس الحكومة، أنه لا ينبغي رفع "الإجراءات المعمول بها حاليًا" على الفور، حيث أن البلاد "لم تتجاوز بعد ذروة" الوباء.

وفي الغابون، بدأ تطبيق العزل للتو في العاصمة ليبرفيل، بينما مدد العمل به في نيجيريا لمدة أسبوعين، في جو اجتماعي متوتر يضاف إليه تعدد الأعمال الإجرامية.

في روسيا، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بوجود "نقص" في معدات الحماية للطواقم الطبية، معلنا أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" في معركة روسيا مع فيروس كورونا المستجد لأن الوضع "يتغير كل يوم تقريبا، وللأسف ليس الى الأفضل".

وفي إطار الاجراءات المشددة لاحتواء الفيروس، بدأت سلطات موسكو الاثنين اصدار تصاريح رقمية للتقليل من انتهاكات الاغلاق.

وانتشر الوباء في كل مكان، وأثر بشكل خاص على الشريحة الأفقر، مثل أطفال الشوارع في دكار، عاصمة السنغال، حيث يقول بامبا سيك أن "التسول لم يعد مفيدًا".

وقال واشنطن أنجولو (48 عام) في احد الأحياء الفقيرة في غواياكيل، أكبر مدن الإكوادور "إن السلطات تطلب من الناس البقاء في المنزل، ولكن لا ترى أبعد من ذلك".

وأضاف "كنا في عوز من قبل، والآن أصبح الأمر أسوأ!".