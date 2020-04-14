العراق رداً على وكالة فارس: المنافذ الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل كامل

أعلن العراق الثلاثاء، أن المنافذالحدودية العراقية مع كل من إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركةالمسافرين والتبادل التجاري حتى إشعار آخر.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، تعليقا على تقرير لوكالة «فارس» الإيرانية من أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة فيالعراق رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي وباءكورونا "أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقةبشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري حتى إشعار آخر".

وأوضح البيان سيتم العمل بإعادة فتح المنافذالحدودية مع كل من إيرانوالكويت "وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى للجنة العليا للصحةوالسلامة الوطنية اتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ، وحتى الآن لميتخذ أي قرار من اللجنة العليا باستئناف العمل بالمنافذ".

وأكد أن قرار إعادة فتح المنافد الحدودية "يخضع لتقدير وبيانات وزارةالصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".



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