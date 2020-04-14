ماذا حدث لمواطن نجفي ذهب لاستلام حصته التموينية

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قدم محافظ وقائد شرطة النجف، اعتذاره الى مواطن تعرض للغرامة اثناء ذهابه لاستلام الحصة التموينية خلال حظر التجول.
وقالت شرطة النجف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مواطنا نجفيا ناشد المسؤولين في المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعرضه لغرامة مالية مع صعوبة ظروفه أثناء ذهابه لاستلام حصته التمونية.
واوضح البيان، أن قائد شرطة النجف اتصل هاتفيا بالمواطن واعتذر له وأمر بإعادة مبلغ الغرامة وتخصيص دورية تصطحبه يوم غد، لاستلام حصته التمونية.
ولفت البيان، الى ان المواطن تلقى اتصال هاتفيا من محافظ النجف أيضا، وكذلك آمر افواج الطوارئ، موضحا ان مهمة الاعتذار واكمال الإجراءات ودفع الغرامة تمت من قبل آمر فوج الطوارئ الأول الذي تكفل بدوره بمساعدة المواطن يوم غد لاستلام حصته التمونية ممثلا في ذلك وفد شرطة المحافظة.
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