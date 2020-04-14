واشنطن: سنمهد الطريق لمحاسبة الدول المسؤولة عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا

اكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انها ستمهد الطريق لمحاسبة الدول المسؤولة عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ردا على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس لمقاضاة الصين بشأن كورونا "سيتم التدقيق في سجلات جميع الدول". Advertisements ‏ واضاف ان "الإدارة الأمريكية ستمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا". ‏وتابع وزير الخارجية الأمريكي "نحن بحاجة للتأكد من أننا نسعى لإحداث تغيير جذري في منظمة الصحة العالمية".

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