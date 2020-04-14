المرور: احتجزنا اليوم 159 عجلة ودراجة مخالفة

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن احتجاز 159 عجلة ودراجة مخالفة اليوم. وقال مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات المرور العامة احتجزت اليوم 99 مركبة و60 دراجة مخالفة لقرار حظر التجوال في بغداد والمحافظات". واضاف انه "تم ايضا تسجيل (4539) غرامة".

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