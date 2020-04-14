تسجيل اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الثلاثاء، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لها انها موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصاب الى الحجر الصحي".