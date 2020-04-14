كيف رد ميسي على الطفل الإيراني الموهوب؟

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2020-04-14 | 21:59
المصدر:
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وكتب آرات حسيني في رسالته: "مرحبا ليونيل ميسي، أنا أحبك".
ورد النجم الأرجنتيني من داخل العزل الصحي "مرحبا آرات شكرا لك، أرى الكثير من الجودة في لعبك، مذهل".
ورد الطفل "أتمنى أن ألعب يوما ما في صفوف برشلونة، أنا أحلم بذلك كل ليلة وأقارن نفسي بك، سأكون مثلك عندما أكبر، وسأقوم بكل شيء من أجل تحقيق أحلامي".
يذكر أن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، قام بالرد أيضا على الطفل مستعينا ببعض الرموز الخاصة التي تعبر عن الامتنان.
ومن المعروف أن الطفل الإيراني ذي موهبة، وهو ينشر الفيديوهات بشكل دائم، ويملك 2.7 مليون متابع على اينستاجرام.
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