فرنسا تسجل رسمياً ما يزيد على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فرنسا رسمياً ما يزيد على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.



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وارتفع معدل الزيادة في الوفيات في فرنسا قليلاً مرة أخرى بعدما ظل مستقرا لأيام. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي، مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا، الإثنين، إلى 11 مايو/أيار تؤتي ثمارها في احتواء المرض.

وسجلت فرنسا، الثلاثاء، 5497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 103573، في حين سجلت 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 15529.

وقال جيروم سالومون، مدير هيئة الصحة العامة، في مؤتمر صحفي، إن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا، ارتفع 5% في غضون يوم، ليصل الإجمالي إلى 15729 مقابل زيادة بنسبة 4% يومي الإثنين والأحد.