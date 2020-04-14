روسيا ترفض بشدة دعوات معاقبة الصين بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دافعت روسيا، الثلاثاء، عن الصين في مواجهة مطالبات غربية بفرض عقوبات على بكين عما وقع من أضرار جراء تفشي جائحة كورونا العالمية.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن مثل هذه المطالب "غير مقبولة على الإطلاق، يقف شعر رأسي عندما أسمع شيئا كهذا".

وحذر لافروف من استغلال الأزمة لأغراض سياسية، قائلا إنه يتعين على الدول أن تتعاون لتحقيق الصالح العام.

وأكد أنها "كارثة تؤثر على الجميع ولا يمكننا مكافحتها إلا معا".

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وأشاد لافروف باستجابة منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء واصفا إياها بالـ"فعالة"، قائلا إن المنظمة بذلت جهودا كافية لمكافحة الوباء.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء دول من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، على ضرورة أن يكون هناك تعاون أوثق في خضم الأزمة.

وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لمساعدة الدول الأخرى التي تحتاج إلى المعاونة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بسحب تمويل بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي وصفها بأنها "متمركزة حول الصين".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين أثاروا فكرة المطالبة بالحصول على تعويضات من الصين.

وحتى اليوم، سجلت روسيا ما إجماليه 21 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، من بينها 170 حالة وفاة على الأقل.