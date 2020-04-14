بلجيكا تسجل 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت بلجيكا 261 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 4157 حالة.



وقالت وزارة الصحة البلجيكية، الثلاثاء، إن 171 شخصاً توفوا في دور رعاية المسنين من بينهم 125 بمقاطعة الفلاندرز و108 في مقاطعة والونيا و29 في العاصمة بروكسل.

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كان الملك لويس فيليب ملك بلجيكا، قد منح، منتصف مارس/آذار الماضي، رئيسة الوزراء المؤقتة صوفي ويلمز سلطات خاصة لقيادة البلاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستحظى حكومة ويلمز بحكم بلجيكا لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وستركز كل جهودها في غضون تلك الفترة على مواجهة كورونا.

كانت ويلمز قد طبقت بالفعل إغلاقاً جزئياً، مارس/آذار الماضي، حيث أغلقت المقاهي والمطاعم وأعلنت إيقاف الدراسة بجميع المدارس.