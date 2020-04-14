مصر.. استشهاد ضابط أمن وطني في مواجهات مع العناصر الإرهابية بـ"الأميرية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 استشهد من قليل، المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني ال، خلال مواجهة مع عناصر إرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة، وفقا لسكاي نيوز.

Advertisements وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ وذلك لوجود تبادل اطلاق نيران بين قوات الشرطة ومجموعة مسلحة داخل منطقة عزبة شاهين. وسيطرت القوات الأمنية على المجموعة الإرهابية.

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