مسؤول أوروبي: أوروبا تدرك خطورة الوضع الليبي وخاصة بظل أزمة كورونا

أشار المتحدث باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إلى أن "مؤسسات الاتحاد تعي جيداً خطورة الوضع في ليبيا، وخاصة في ظل أزمة كورونا العالمية".
وأوضح ستانو أن "مفوض الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، تسلم رسالة من خارجية مالطا، تطالب بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا"، موضحاً أن "بوريل سيتعامل مع الطلب المالطي والرد عليه".
كما شدد على أن "أوروبا تدرك خطورة الوضع الليبي"، منوّهاً بأن "إطلاقنا لعملية إيريني البحرية تعبير عن اهتمامنا وتحركنا".
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