مسؤول أوروبي: أوروبا تدرك خطورة الوضع الليبي وخاصة بظل أزمة كورونا

أشار المتحدث باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ بيتر ستانو، إلى أن "مؤسسات الاتحاد تعي جيداً خطورة الوضع في ​ليبيا​، وخاصة في ظل أزمة ​كورونا​ العالمية".

وأوضح ستانو أن "مفوض الأمن والسياسة الخارجية ​جوزيب بوريل​، تسلم رسالة من خارجية مالطا، تطالب بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا"، موضحاً أن "بوريل سيتعامل مع الطلب المالطي والرد عليه".

كما شدد على أن "​أوروبا​ تدرك خطورة الوضع الليبي"، منوّهاً بأن "إطلاقنا لعملية إيريني البحرية تعبير عن اهتمامنا وتحركنا".