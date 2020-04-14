اليونيسف تحذر من فورة جديدة لمرض الحصبة مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن "117 مليون طفل في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم ضد مرض "الحصبة" في الوقت المناسب، بسبب الانشغال بمواجهة فيروس كورونا".
ولفت الصندوق إلى أن "مرض الحصبة قد يشهد فورة جديدة، مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال حول العالم، بسبب الانشغال بمواجهة فيروس كورونا وانتشاره عالمياً".
من جهتها، أشارت وسائل غعلامية إلى أن "عدّة دول أوروبية من بينها بريطانيا، شهدت إصابات بالحصبة بأعداد كبيرة، حيث انخفض إعطاء التطعيم الثلاثي المخصّص للحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية للأطفال".
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