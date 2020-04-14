البنتاغون: أميركا لا تعتقد أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة مستفزة

أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الحنرال مارك ميلي، إلى أن "​الولايات المتحدة​ لا تعتبر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية استفزازية".

وشدد ميلي على أن "الصواريخ التي جربتها كوريا الشمالية مؤخرا، كانت قصيرة المدى ولا تشكل عمليات إطلاقها استفزازا أو تهديدا".

بالتوازي، أكد ​البنتاغون​ في وقت سابق، "إجراء فحص كورونا لجميع قوات "الثالوث النووى"، لافتاً إلى "ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في صفوف عسكرييه والعاملين لديه إلى 4127 حالة، في حين ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 16 حالة".