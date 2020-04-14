البنتاغون: أميركا لا تعتقد أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة مستفزة

أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الحنرال مارك ميلي، إلى أن "الولايات المتحدة لا تعتبر التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية استفزازية".
وشدد ميلي على أن "الصواريخ التي جربتها كوريا الشمالية مؤخرا، كانت قصيرة المدى ولا تشكل عمليات إطلاقها استفزازا أو تهديدا".
بالتوازي، أكد البنتاغون في وقت سابق، "إجراء فحص كورونا لجميع قوات "الثالوث النووى"، لافتاً إلى "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف عسكرييه والعاملين لديه إلى 4127 حالة، في حين ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 16 حالة".
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