زاخاروفا تدعو أميركا لاتخاذ إجراءات قضائة بحق صحيفة "نيويورك تايمز"

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق صحيفة "نيويورك تايمز" حول المعلومات المضللة في ظل انتشار جائحة كورونا.
ولفتت زاخاروفا، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو هدد خلال حديث صحفي، بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا"، مفيدة بضرورة البدء بصحيفة "نيويورك تايمز".
وأشارت إلى "المقال الذي نشرته الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأميركية"، مؤكدة أنه تحفة من التضليل".
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