زاخاروفا تدعو أميركا لاتخاذ إجراءات قضائة بحق صحيفة "نيويورك تايمز"

دعت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، ​الولايات المتحدة​ إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق صحيفة "​نيويورك تايمز​" حول المعلومات المضللة في ظل انتشار جائحة كورونا.

ولفتت زاخاروفا، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ هدد خلال حديث صحفي، بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول ​فيروس كورونا​"، مفيدة بضرورة البدء بصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت إلى "المقال الذي نشرته الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأميركية"، مؤكدة أنه تحفة من التضليل".