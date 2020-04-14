أمين عام الأمم المتحدة: هذا هو وقت التضامن والثقة بالعلم والمؤسسات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "هذا هو وقت العلم والتضامن" مشدداً على ضرورة "الثقة في العلم والمؤسسات، والتضامن مع بعضنا البعض، بينما يكافح العالم "​كوفيد 19​".

وكان عوتيريش أعرب عن "حزنه الشديد على خلفية التقارير التي تتحدث عن خسائر في الأرواح، ودمار نتيجة الإعصار المداري "هارولد" في ​المحيط الهادئ​، في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع الآثار المدمرة لجائحة ​كورونا​".

كما أكد "تضامنه العميق مع شعوب منطقة المحيط الهادئ في مواجهة تأثير هذا الإعصار، إلى جانب التحديات الأخرى المتعلقة بالمناخ، فضلا عن جائحة كـوفيد-19، مما يضيف بعدا جديدا مقلقا لمواطن الضعف الموجودة".