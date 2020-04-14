أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "هذا هو وقت العلم والتضامن" مشدداً على ضرورة "الثقة في العلم والمؤسسات، والتضامن مع بعضنا البعض، بينما يكافح العالم "كوفيد 19".
وكان عوتيريش أعرب عن "حزنه الشديد على خلفية التقارير التي تتحدث عن خسائر في الأرواح، ودمار نتيجة الإعصار المداري "هارولد" في المحيط الهادئ، في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع الآثار المدمرة لجائحة كورونا".
كما أكد "تضامنه العميق مع شعوب منطقة المحيط الهادئ في مواجهة تأثير هذا الإعصار، إلى جانب التحديات الأخرى المتعلقة بالمناخ، فضلا عن جائحة كـوفيد-19، مما يضيف بعدا جديدا مقلقا لمواطن الضعف الموجودة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الأمم المتحدة: هذا هو وقت التضامن والثقة بالعلم والمؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.