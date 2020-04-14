بومبيو: سنمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ في تصريح له، "اننا بحاجة للتأكد من أننا نسعى لإحداث تغيير جذري في ​منظمة الصحة العالمية​".

وفي تصريح له، كشف بومبيو أن "​الإدارة الأميركية​ ستمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع ​وفيات​ وخسائر بسبب ​كورونا​".

وردا على سؤال بشأن مقترح في ​الكونغرس​ لمقاضاة ​الصين​ بشأن كورونا، أعلن بومبيو أنه "سيتم التدقيق في سجلات جميع الدول".

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