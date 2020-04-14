أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح له، "اننا بحاجة للتأكد من أننا نسعى لإحداث تغيير جذري في منظمة الصحة العالمية".
وفي تصريح له، كشف بومبيو أن "الإدارة الأميركية ستمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا".
وردا على سؤال بشأن مقترح في الكونغرس لمقاضاة الصين بشأن كورونا، أعلن بومبيو أنه "سيتم التدقيق في سجلات جميع الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنمهد الطريق نحو محاسبة الدول والأفراد المسؤولين عن وقوع وفيات وخسائر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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