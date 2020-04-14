الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا

أفادت معلومات صحافية عن تسجيل ​الولايات المتحدة​ أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد بسبب ​فيروس كورونا​، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 25700 بعد تسجيل 2082 وفاة خلال 24 ساعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنه سيعلن عن "إجراءات جديدة في المستقبل بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفت ترامب، خلال اجتماع مع أشخاص تعافوا من فيروس كورونا في البيت الأبيض، إلى أن "لقاح فيروس كورونا قد يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى عام واحد"، لافتاً إلى ضرورة "الإسراع في إيجاد دواء لعلاج المرضى".

كما شدد على أنه "سنتخذ قراراً بالتعاون مع حكام الولايات، ونريد عودة النشاط الاقتصادي سواء المطاعم أو حركة الطوارىء".