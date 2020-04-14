موسكو تدعو لمحاكمة (نيويورك تايمز)

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نصر المجالي: دعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات قضائية بحق صحيفة (نيويورك تايمز) حول المعلومات المضللة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نقلت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الأمريكية هدد بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا".

وأضافت، حسب ما نقل موقع (سبوتنيك): "ابدأوا بصحيفة نيويورك تايمز"، مشيرة إلى المقالة التي نشرتها الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأمريكية"، مؤكدة أنها "تحفة من التضليل".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة مع محطة "Good Morning Orlando"، أن الولايات المتحدة ستقاضي في الوقت المناسب أولئك الذين لم يقدموا معلومات كاملة حول فيروسات التاجية أو شاركوا في المعلومات الخاطئة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

صحيفة لاسامبا

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، هاجمت صحيفة (لاستامبا) الإيطالية، وقالت إن ما نشرته عن المساعدة الروسية لإيطاليا هو "محض افتراء".

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وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع نرى مقالات محددة، وعلى وجه الخصوص صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، لقد ميزت نفسها بمقالات متعددة، هذه مجرد افتراءات بخصوص المساعدة الإنسانية التي قدمتها روسيا. تم نشر تلفيق جديد فيها بهدف التشويه الكامل لإجراءات روسيا فيما يتعلق بالأزمة الصحية الوبائية في إيطاليا. مشيرة إلى مصادر مشكوك فيها، إن وجدت... بالطبع، ردنا كان على مستوى سفارتنا وسنتابع الرد".

وأضافت "نحن سوف نوقف هذا التضليل، وسنفعل ذلك بصرامة وبشكل منتظم".

وكانت صحيفة "لا ستامبا" كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر لم تسمها أن 80% من المعدات التي أرسلتها روسيا لإيطليا لا تجدي نفعا في مكافحة كورونا، وأن موسكو تحاول "تحقيق مطامع سياسية" عبر تقديم المساعدات.

وحذر الرئيس الفرنسي في تصريحات لنفس الصحيفة، في وقت سابق، الإيطاليين من التحدث عن المساعدات الروسية والصينية لمكافحة فيروس كورونا".

وكانت وصلت منذ 22 مارس الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، فيها معدات لمكافحة الأوبئة ونحو 100 مختص عسكري.

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