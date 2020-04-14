شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : تحية قلبية لصقور الداخلية لنجاحهم فى تصفية الخلية الارهابية بالاميرية رغم المواجهة مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تحية قلبية لصقور وبواسل قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية مؤكدا ان هذا النجاح يؤكد احترافية الاجهزة الأمنية فى مواجهة الخلايا الارهابية حتى فى ظل الاهتمام الكبير من جميع مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة المصرية بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

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وتوجه عبد الرحيم على، بخالص العزاء الى أسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة كما توجه بخالص بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.

وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء، ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى"كورونا"ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.