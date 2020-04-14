شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب "المصريين":لمصر درع يحميها ويكسر أي إرهاب يُفكر فى النيل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن عملية الأميرية والتي نجحت فيها وزارة الداخلية من خلال الضربات الاستباقية في أي مكان وبكل مهارة ودقة كبيرة،مُشيرا إلى أن رجال مكافحة الأرهاب التابعة لوزارة الداخلية تعاملوا بكل شجاعة وإقدام مع الإرهابيين ونجحوا في التصدي لهم وتم تصفيتهم جميعا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب لن يترك مصر أبدًا وسيظل في محاولته المستميتة من أجل إسقاط مصر، لافتًا إلى أن لمصر درع حامي لها يكسر أي إرهاب يُفكر في النيل منها.

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وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن رجال الأمن دائمًا هم درع المصريين الأمين، ويقدموا كل ما هو غالي ونفيس في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر تُقدر مجهود رجال الأمن في سبيل حفظ الأمن والأمان.

وتقدم رئيس حزب المصريين، بالعزاء للشعب المصرى وأسر شهيد الداخلية المقدم محمد فوزي الحوفى الذى اُستشهد في عملية الأميرية الإرهابية، مطالبًا المواطنين بالتعامل بحكمة أكبر مع أى شخص غريب يسكن في شقة مجاورة له.