شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن قرار وقف سريان المدة المتعلقة بالطعون الجنائية والمدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن صدور قرار بوقف سريان المدة المتعلقة بالطعون الجنائية والمدنية، وذلك في الفترة التي ينطبق عليها معنى القوة القاهرة والحادث الفجائى كالتي نمر بها الآن ( فيروس كورونا المستجد ).

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الظروف الحالية تجتاح العالم وترتب عليها إصدار قرارات من الدولة للحفاظ على عدم انتشار الوباء بين المواطنين والذي تضمن وقف العمل بالشهر العقاري ووقف الجلسات بالمحاكم المختلفة ومناشدة الدولة للمواطنين بالبقاء في المنازل حرصنا عليهم و لسلامة البلاد.

وتابع:" وعلى الرغم من ذلك فأنه إلى الآن مازالت المواعيد الإجرائية سارية ولم تعلق بقرار، وهو ما يترتب عليه بالقطع أضرار محققة للمتقاضين الصادر بحق بعضهم أو ضدهم أحكام جنائية أو مدنية تستوجب التقرير بالطعن المناسبة عليها في المواعيد المقررة قانونا خاصة وأن تلك المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية هى مواعيد سقوط لا تسرى عليها الأعذار ولا تمتد بالتالي إلا في حال وقف سريان تلك المواعيد الإجرائية نظرا لتحقق القوة القاهرة والحادث الفجائي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الظروف الحالية استثنائية يستلزم التعامل معها بقرارات استثنائية كالتي صدرت تعليق الجلسات بالمحاكم المختلفة وتعليق العمل بالمصالح الحكومية المرتبطة والمتعلقة بالتقرير لعمل تلك الطعون واستيفاء إجراءاتها، وذلك فى إطار الصالح العام.