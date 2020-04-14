شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: الداخلية يقظة ولن يستطيع الإرهاب النيل من أمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القوى الكارهة لمصر تحاول من خلال الخلايا الإرهابية، أن تستغل الظروف التي تمر بها البلاد مواجهتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، للقيام بأعمال خسيسة هدفها إحداث نوع من التأثير الاقتصادي، إلا أن قواتنا الأمنية في يقظة تامة ولن تستطيع هذه القوى أن تنال من أمن مصر.

وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية ثابتة علي موقفها ولن تهاب هذه القوى الكارهة للبلاد التي تستهدف التأثير على استقرار الوطن وأمنه، مشيرًا إلى أن هذه المواجهة التي تكمنت فيها قوات الداخلية مهاجمة الوكر الإرهابي أنقذ البلاد من ضربات محتملة كانت تخطط لها هذه الخلايا الإرهابية.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مخططات الجماعات الإرهابية لن تفلح في ظل يقظة القوات المسلحة والداخلية، حيث يضعان حماية الوطن والمواطن نصب عينها.

جدير بالذكر، أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، نجحت مساء اليوم الثلاثاء، في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة..