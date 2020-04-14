شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" بعد زيارة العاصمة الإدارية: الإجراءات الوقائية عالية جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل بالمشروعات، واتباع إجراءات السلامة الوقائية للعاملين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.

ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، إن العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة يسير على قدم وساق، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأن كافة الإجراءات المتخذة تأتي لتأمين العامل بشكل كامل بجميع مواقع العمل متابعا:" تحية لجميع العاملين والمسئولين والقائمين على هذه المنظومة".

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه إلى جانب حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة تم تخصيص مواقع لتسكين العمالة المقيمة حيث تم تقليص عدد الأفراد في الغرفة الواحدة بما يتناسب مع حجم الغرف مع التطهير المستمر والتعقيم لها، وكذلك دورات المياة الخاصة بوحدات التسكين، وجميع الممارسات اليومية سواء فى أوقات العمل الرسمية او غير الرسمية تخضع للإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وأشار إسماعيل، إلى أنه تم تخصيص بعض الغرف للعزل الصحى المنفرد، وذلك تحسبا للطوارئ، بالإضافة للتطهير اليدوى فى المطاعم والغرف، وجميع أدوات الوقاية، مشيدا بالممرات التى تم تخصيصها لتطهير العاملين بشكل كامل، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد أن هناك حرص شديد واهتمام بالعاملين.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب:" تقابلنا مع عدد من مسئولي شركات المقاولات للوقوف على سير العمل واتباع الإجراءات الوقائية، وتأكدنا أن الإجراءات المتبعة تدعو للفخر ، كما تم منح جميع العاملات سواء المرضعات أو الاتى تعانى من مرض مزمن، تم منحهن إجازة مدفوعة الأجر، كما يوجد فرق طبية ولوحات استرشادية وسيارات إسعاف منتشرة فى الموقع بشكل كامل، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة لاستمرار العمل وفى نفس الوقت لاتخاذ خطوات احترازية".

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