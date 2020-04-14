شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعليق قرار وزارة التضامن بشأن تحديث توكيلات صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، برسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق تنفيذ القرار الذى أصدرته وزيرة التضامن والذي ينفذ سنويًا بضرورة تحديث التوكيل الذى يصدره أصحاب المعاشات لذويهم لصرف المعاشات، وذلك نظرًا لتوقف عمل مكاتب الشهر العقارى وحتى يتسنى لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أبريل، على أن يعود تنفيذ القرار بضرورة تحديث التوكيلات بعد عودة الحياة لطبيعتها

وأوضح البطيخى، أن تجديد التوكيلات الخاصة بصرف المعاشات لكبار السن، والتى يحررونها لذويهم تيسيرًا من قبل الدولة لهؤلاء المواطنين، وعدم القدرة على الذهاب بأنفسهم لصرف المعاش، لافتًا على أن هذه التوكيلات يتم إعادة تجديدها كل فترة للوقوف على تنقية الكشوف والوقوف على صحة البيانات، ولكن فى الوقت الحالى قد تمثل هذه الخطوة صعوبة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، ومخاوف من انتشار العدوى بين هؤلاء المواطنين كبار السن، حيث أنه وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، فى الوقت الذى تم تعليق العمل فى مكاتب الشهر العقارى، مما يؤكد أن هناك صعوبة بالغة بشأن إعادة تجديد هذه التوكيلات.

وطالب عضو مجلس النواب، تأجيل خطوة تجديد هذه التوكيلات لحين انتهاء هذه الأزمة، حتى لا نعرض حياة هؤلاء المواطنين للخطر، وفى نفس الوقت مكاتب الشهر العقارى لا تعمل فى الوقت الراهن، مما يعنى أن هناك صعوبات بالغة بشأن التجديد، متابعًا: "الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات بشأن حماية المواطنين بما فيهم كبار السن فلا يوجد مانع من تأجيل خطوة تجديد هذه التوكيلات لمزيد من الحفاظ على حياة كبار السن ".